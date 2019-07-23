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Стали известны новые подробности трагедии на «Лошарике» 

BFM.RU + ещё 4 35 минут назад
Перед трагедией на АС-31 гидронавты завершали контрольный выход перед предстоящим выполнением боевого задания. За три дня до этого атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания. По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту «Лошарика» в аккумуляторном отсеке появился дым.
Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию происшествия, экипаж мог эвакуироваться, но предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата. По данным издания, пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. В этой связи любой дым объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически наощупь. В качестве причины появления пожара называют возможные проблемы в электросистеме АС-31.
Осмотр станции показал, что в борьбе за ее живучесть гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения. Пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки и все четыре столитровых емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая). Кроме того, через 40 минут работы на аварийной станции офицеры израсходовали все изолирующие дыхательные средства.
Эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея, которая стала источником нарастающего объемного горения. Как поясняют специалисты, комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии — отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие.
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Источник: «Боинг», совершавший рейс Москва — Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара Пропавший в Польше вместе с отцом 5-летний россиянин найден мертвым СМИ: международные следователи купили в Донбассе важную улику о крушении MH17
Комментарии9
Происшествия , Видео , Газета "Коммерсантъ"
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