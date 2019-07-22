В Хабаровском крае загорелся палаточный городок

Один ребенок погиб, еще трое детей находятся в реанимации после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.

Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих — всего 455. В них, по данным МЧС, сейчас размещены остальные дети.

Как сообщил представитель МЧС РФ, в настоящий момент пожар локализован. В его тушении принимают участие восемь человек и четыре единицы техники.