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В Хабаровском крае загорелся палаточный городок 

РИА Новости + ещё 38 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один ребенок погиб, еще трое детей находятся в реанимации после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.
Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих — всего 455. В них, по данным МЧС, сейчас размещены остальные дети.
Как сообщил представитель МЧС РФ, в настоящий момент пожар локализован. В его тушении принимают участие восемь человек и четыре единицы техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Хабаровский Край
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