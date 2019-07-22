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Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил отец 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Policja online
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский сообщил, что пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего мальчика из России убил отец.
«Медэкспертиза показала многочисленные колотые раны грудной клетки, которые повлекли за собой внешние и внутренние кровотечения, а затем смерть. По нашей информации, в инциденте не принимали участие третьи лица, за исключением отца. Можно сказать, что это были запланированные и реализованные им действия», — рассказал Лапчиньский.
Он добавил, что в настоящее время следователи занимаются поиском орудия убийства ребенка, передает ТАСС.
«Мы предполагаем, что это был нож», — добавил представитель прокуратуры.
Лапчиньский также отметил, что следы крови в автомобиле указывают на то, что мальчика убили именно там, а после этого спрятали тело у дороги. Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Мариуш Чарка сказал, что тело ребенка нашли в высокой и густой траве.
«Можно сказать, что тот, кто его там оставил, делал все, чтобы скрыть тело и осложнить его обнаружение», — пояснил Чарка.
Ранее Лапчиньский сообщал, что пропавший после самоубийства отца пятилетний россиянин, которого обнаружили мертвым рядом с автострадой недалеко от Варшавы, был убит.
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Происшествия , Криминал , Мариуш Чарка , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Варшава , Польша
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