Шишкан предрек себе смерть на зоне

Олег Шишканов (известен в криминальных кругах как Шишкан), арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, заявил, что отбывание срока для него в настоящий момент — «билет в один конец». Об этом он, находясь в одном из столичных ИВС, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, за свою «бурную молодость» он уже «заплатил сполна» и впоследствии успел сделать много хорошего. «Стадион построил, команду футбольную собрал, инвестиции из Германии привлек, ветеранов спорта поддерживаю», — перечислил Шишкан. Он добавил, что следствие, таким образом, не приобщило к делу его «кубки и дипломы»: «У них только черная тушь в руках, чтобы рисовать меня».

Собеседник издания также вспомнил о своем предыдущем отбывании наказания (на свободе он уже 28 лет), в результате которого ему пришлось наблюдаться у врачей-психиатров — в частности, в течение пяти лет его кормили через день, подвешивали к трубе и обливали хлоркой. Шишкан отметил, что сейчас намерен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Арестованный обратил внимание на то, что его задерживали полсотни человек, хотя, по его словам, он даже не носил с собой оружие. 55-летний Шишканов также подчеркнул, что у него «нет десяти жизней», чтобы отправляться сейчас на зону. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — заключил он.

17 июля сообщалось, что соратники Шишкана пытались его «отбить» во время задержания, однако впоследствии «предпочли проехать мимо». После того, как сотрудники ФСБ МВД России проникли в его жилище, несколько десятков человек на внедорожниках, выстроившись в вереницу, отправились к нему на помощь. Отмечается, что бандиты были не в курсе, кто именно совершил «нападение».