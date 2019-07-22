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Шишкан предрек себе смерть на зоне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Прайм Крайм
Олег Шишканов (известен в криминальных кругах как Шишкан), арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, заявил, что отбывание срока для него в настоящий момент — «билет в один конец». Об этом он, находясь в одном из столичных ИВС, рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, за свою «бурную молодость» он уже «заплатил сполна» и впоследствии успел сделать много хорошего. «Стадион построил, команду футбольную собрал, инвестиции из Германии привлек, ветеранов спорта поддерживаю», — перечислил Шишкан. Он добавил, что следствие, таким образом, не приобщило к делу его «кубки и дипломы»: «У них только черная тушь в руках, чтобы рисовать меня».
Собеседник издания также вспомнил о своем предыдущем отбывании наказания (на свободе он уже 28 лет), в результате которого ему пришлось наблюдаться у врачей-психиатров — в частности, в течение пяти лет его кормили через день, подвешивали к трубе и обливали хлоркой. Шишкан отметил, что сейчас намерен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
Арестованный обратил внимание на то, что его задерживали полсотни человек, хотя, по его словам, он даже не носил с собой оружие. 55-летний Шишканов также подчеркнул, что у него «нет десяти жизней», чтобы отправляться сейчас на зону. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — заключил он.
17 июля сообщалось, что соратники Шишкана пытались его «отбить» во время задержания, однако впоследствии «предпочли проехать мимо». После того, как сотрудники ФСБ и МВД России проникли в его жилище, несколько десятков человек на внедорожниках, выстроившись в вереницу, отправились к нему на помощь. Отмечается, что бандиты были не в курсе, кто именно совершил «нападение».
Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК России). Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Татьяна Сидорова , Олег Шишканов , ФСБ , СКР , МВД , Московский комсомолец , Германия
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