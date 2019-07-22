Раскрыты детали дела о смерти мальчика из России в Польше

Пятилетний россиянин был убит в Польше . Так считают, как сообщает ТАСС, в местной прокуратуре.

Россиянин Давид Жуковский жил в Варшаве с родителями. В начале июля он находился в доме бабушки в городе Гродзиск-Мазовецкий . 10 июля отец увез Давида оттуда, написал жене сообщение о том, что она больше никогда не увидит ребенка, и перестал выходить на связь.

Вскоре отец мальчика был найден мертвым на железнодорожных путях, а его автомобиль — неподалеку.

Ради поисков Давида была организована самая масштабная в истории польской полиции операция. Она длилась до конца прошлой недели примерно на четырех тысячах гектаров территории, в ней участвовали собаки, военные, охотники, пожарные, экстрасенсы, полицейские и сотни добровольцев.

20 июля тело Давида Жуковского было найдено неподалеку от трассы на Варшаву. В воскресенье, как рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, было инициировано предварительное расследование гибели мальчика как убийства.