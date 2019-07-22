Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты детали дела о смерти мальчика из России в Польше 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Пятилетний россиянин был убит в Польше. Так считают, как сообщает ТАСС, в местной прокуратуре.
Россиянин Давид Жуковский жил в Варшаве с родителями. В начале июля он находился в доме бабушки в городе Гродзиск-Мазовецкий. 10 июля отец увез Давида оттуда, написал жене сообщение о том, что она больше никогда не увидит ребенка, и перестал выходить на связь.
Вскоре отец мальчика был найден мертвым на железнодорожных путях, а его автомобиль — неподалеку.
Ради поисков Давида была организована самая масштабная в истории польской полиции операция. Она длилась до конца прошлой недели примерно на четырех тысячах гектаров территории, в ней участвовали собаки, военные, охотники, пожарные, экстрасенсы, полицейские и сотни добровольцев.
20 июля тело Давида Жуковского было найдено неподалеку от трассы на Варшаву. В воскресенье, как рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, было инициировано предварительное расследование гибели мальчика как убийства.
На то, что его смерть был насильственной, указывает осмотр места обнаружения останков. Что именно, в прокуратуре не уточнили.
Комментарии
Происшествия , Давид Жуковский , Генпрокуратура РФ , Варшава , Гродзиск-Мазовецкий , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто тайное военное соглашение Китая
В московском цирке сорвалась с высоты гимнастка
Соловьев предостерег Зеленского39
Минобороны разоблачило ложь об «ударе ВКС»262
На Украине потеряли генпрокурора30
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
02:49
На Украине потеряли генпрокурора
Украина В мире
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение