Раскрыты детали дела о смерти мальчика из России в Польше 

Россиянин Давид Жуковский жил в Варшаве с родителями. В начале июля он находился в доме бабушки в городе Гродзиск-Мазовецкий. 10 июля отец увез Давида оттуда, написал жене сообщение о том, что она больше никогда не увидит ребенка, и перестал выходить на связь.
Вскоре отец мальчика был найден мертвым на железнодорожных путях, а его автомобиль — неподалеку.
Ради поисков Давида была организована самая масштабная в истории польской полиции операция. Она длилась до конца прошлой недели примерно на четырех тысячах гектаров территории, в ней участвовали собаки, военные, охотники, пожарные, экстрасенсы, полицейские и сотни добровольцев.
20 июля тело Давида Жуковского было найдено неподалеку от трассы на Варшаву. В воскресенье, как рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, было инициировано предварительное расследование гибели мальчика как убийства.
На то, что его смерть был насильственной, указывает осмотр места обнаружения останков. Что именно, в прокуратуре не уточнили.