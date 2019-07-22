На Ямале молния ударила в чум с людьми

Спасатели провели успешную поисковую операцию в Приуралье и помогли семье кочевников, в чей чум ударила молния. Двое взрослых и ребенок были эвакуированы из района озера Большое Щучье и переданы медикам, сообщается на сайте «Ямалспаса».

Всего же за прошедшую неделю сотрудники «Ямалспаса» провели 56 выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 19 человек получили оперативную помощь.

В середине июля во время грозы погибла 58-летняя женщина, купавшаяся в озере Большой Шантропай в Еткульском районе Челябинской области. Она находилась в воде, и молния попала ей в золотую цепочку. Причиной смерти стала природная электротравма.