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На Ямале молния ударила в чум с людьми 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели провели успешную поисковую операцию в Приуралье и помогли семье кочевников, в чей чум ударила молния. Двое взрослых и ребенок были эвакуированы из района озера Большое Щучье и переданы медикам, сообщается на сайте «Ямалспаса».
Всего же за прошедшую неделю сотрудники «Ямалспаса» провели 56 выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 19 человек получили оперативную помощь.
В середине июля во время грозы погибла 58-летняя женщина, купавшаяся в озере Большой Шантропай в Еткульском районе Челябинской области. Она находилась в воде, и молния попала ей в золотую цепочку. Причиной смерти стала природная электротравма.
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Происшествия , Щучье
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