Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

В Замоскворецком суде началось рассмотрение дела, связанное с похищением работы известного художника. Перед началом заседания адвокат обвиняемого заявила, что Чуприков оплатил стоимость восстановительных работ, сумма которых составляет 13 тысяч рублей.

Представитель Третьяковской галереи отметила, что из-за случившегося им нанесен репутационный ущерб, а потерпевшей стороной признано Министерство культуры России

Ранее сообщалось, что 27 января 2019 года Денис Чуприков похитил картину "Ай-Петри. Крым" из выставочного зала на глазах у посетителей. Преступление было совершено в день рождения художника. Полиция смогла найти пропажу уже через несколько часов. Впоследствии специалисты обследовали полотно и не выявили у него серьезных повреждений. В Русский музей картину вернули уже в более защищенном виде — ее закрыли дорогим и качественным антибликовым стеклом.

Суд в Москве рассматривает дело в отношении Дениса Чуприкова. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Свои действия подсудимый объяснил тем, что хотел таким образом прославиться.