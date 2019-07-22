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Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации 

Вести.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: ТАСС
Денис Чуприков, который обвиняется в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, возместил стоимость восстановительных работ.
В Замоскворецком суде началось рассмотрение дела, связанное с похищением работы известного художника. Перед началом заседания адвокат обвиняемого заявила, что Чуприков оплатил стоимость восстановительных работ, сумма которых составляет 13 тысяч рублей.
Представитель Третьяковской галереи отметила, что из-за случившегося им нанесен репутационный ущерб, а потерпевшей стороной признано Министерство культуры России.
Ранее сообщалось, что 27 января 2019 года Денис Чуприков похитил картину "Ай-Петри. Крым" из выставочного зала на глазах у посетителей. Преступление было совершено в день рождения художника. Полиция смогла найти пропажу уже через несколько часов. Впоследствии специалисты обследовали полотно и не выявили у него серьезных повреждений. В Русский музей картину вернули уже в более защищенном виде — ее закрыли дорогим и качественным антибликовым стеклом.
Суд в Москве рассматривает дело в отношении Дениса Чуприкова. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Свои действия подсудимый объяснил тем, что хотел таким образом прославиться.
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Происшествия , Архип Куинджи , Минкультуры , Москва , Республика Крым
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