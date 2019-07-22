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ФСБ задержала смертника с поясом шахида 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости
Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
По его словам, житель Югры был пойман утром 21 июля. У него при личном досмотре было обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом.
Эксперт после осмотра установил, что пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена массой 2,5 килограмма с поражающими элементами, в качестве которых использованы болты.
Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело.
Пояс смертника также известен как пояс шахида. Этот вид взрывного устройства использовался чеченскими боевиками в 2000-х годах. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Ханты-Мансийский автономный округ
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