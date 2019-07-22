ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Сотрудники ФСБ МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.

По его словам, житель Югры был пойман утром 21 июля. У него при личном досмотре было обнаружено закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом.

Эксперт после осмотра установил, что пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена массой 2,5 килограмма с поражающими элементами, в качестве которых использованы болты.

Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело.

Пояс смертника также известен как пояс шахида. Этот вид взрывного устройства использовался чеченскими боевиками в 2000-х годах. Бомба прячется под одежду смертника, который приводит ее в действие путем самоподрыва.