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Пассажирский Boeing с неисправностью экстренно сел в аэропорту 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: Pixabay.com
Самолет Boeing-735, летевший по маршруту Тюмень — Минеральные воды, был вынужден вернуться в тюменский аэропорт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СК России.
Как отмечается, причиной этого стало срабатывание датчика неисправности шасси.
Уточняется, что командир лайнера вскоре после взлета принял решение о выработке топлива и возвращении воздушного судна в аэропорт.
На борту самолета находилось 105 человек, никто не пострадал.
На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства произошедшего
Ранее сообщалось, что самолет "ЮТэйр" экстренно посадили из-за датчика топлива.
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Происшествия , Boeing , ЮТэйр , МВД , Тюмень
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