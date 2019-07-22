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Ревнивый муж выпрыгнул с пятого этажа назло жене и выжил 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Кадр: Pear Video
В Китае спасли мужчину, который приревновал жену к годовалому сыну и попытался привлечь ее внимание. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел 13 июля в прибрежном городе Вэньлин, провинция Чжэцзян. Супруга обвинила китайца в том, что тот невнимательно приглядывал за их сыном, пока ее не было дома. Мужчина разозлился и назло жене прыгнул из окна, однако приземлился на балкон третьего этажа и выжил. Пережив падение, он позвонил возлюбленной и предупредил, что идет топиться в ближайшем водоеме.
Перепуганная жена немедленно обратилась в полицию. Мужчину нашли на мелководье без сознания. Его доставили в больницу и оказали неотложную помощь. На данный момент пациент находится в стабильном состоянии.
В разговоре с журналистами он посетовал, что после рождения ребенка его жена перестала обращать на него внимание. Супруга рассказала полиции, что муж прыгнул из окна, когда они выпивали и обсуждали его поведение. Она также отметила, что последнее время мужчина и правда ревновал ее к сыну и постоянно требовал к себе внимания.
Пользователи сети поддержали мать, осудив поступок китайца.
«Кажется, она воспитывает двух детей», — комментировали историю одни. «Это так инфантильно. И как он может быть чьим-то отцом?» — негодовали другие юзеры.
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Происшествия , Китай
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