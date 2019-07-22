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Чайка похитила собаку на глазах хозяйки в Британии 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чихуахуа гуляла в саду своей хозяйки, пока не была схвачена птицей.
В Британии, в городе Пейтон, чайка украла чихуахуа и скрылась вместе с собакой в неизвестном направлении.
Об инциденте местным СМИ рассказала хозяйка домашнего животного.
«Мой партнер был в саду и развешивал белье. Внезапно он увидел, как чайка начала резко снижаться вниз. Она унесла Гизмо (кличка домашнего животного — прим.ред.) далеко, и более мы его не видели», — сообщила Бекки Хилл.
Стоит отметить, что это не первый случай нападения птиц на маленьких собак. Несмотря на то, что такое поведение нетипично для чаек, портал Devonlive предупреждает владельцев собак о необходимости сохранять бдительность, чтобы не допустить подобные инциденты.
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Происшествия , Новости и события Запада
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