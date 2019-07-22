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На Кубани завели дело против посадившего 10-летнего сына на цепь мужчину 

Говорит Москва + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ему вменяют незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Подозреваемому грозит до 5 лет колонии.
По версии следствия, инцидент произошёл в четверг на прошлой неделе. Мужчина завёл сына в сарай во дворе дома, обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, другой конец замком приковал к ножке стеллажа. После этого отец с другим сыном и беременной женой поехал в перинатальный центр Краснодара.
Мальчик смог освободиться и выбраться из сарая. Он пошёл в местный магазин, сотрудники которого вызвали полицию. Сейчас ребёнок находится в реабилитационном центре. Следствие изучит условия жизни и воспитания в семье.
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