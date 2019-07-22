На Кубани завели дело против посадившего 10-летнего сына на цепь мужчину

Ему вменяют незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Подозреваемому грозит до 5 лет колонии.

По версии следствия, инцидент произошёл в четверг на прошлой неделе. Мужчина завёл сына в сарай во дворе дома, обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, другой конец замком приковал к ножке стеллажа. После этого отец с другим сыном и беременной женой поехал в перинатальный центр Краснодара.

Мальчик смог освободиться и выбраться из сарая. Он пошёл в местный магазин, сотрудники которого вызвали полицию. Сейчас ребёнок находится в реабилитационном центре. Следствие изучит условия жизни и воспитания в семье.