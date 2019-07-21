Смерть на сцене: звезда стенд-апа скончалась на глазах у всех

Дубае во время своего выступления умер 36-летний стенд-ап комик индийского происхождения Манджунатх Найду. После выхода на сцену он пожаловался зрителям, что испытывает чувство тревоги, после чего внезапно упал и пролежал несколько минут, прежде чем присутствовавшие в зале поняли, что случилось.

Индийский комик из Ченнаи Манджунатх Найду умер от остановки сердца на сцене во время своего выступления в Дубае на глазах у зрителей, которые сначала приняли произошедшее за часть его выступления, пишет Gulf News.

«Я сидел в первом ряду на шоу, а Манджунатх выступал последним в тот вечер. Шоу началось примерно около 21:30, а Манджунатх вышел примерно в 23:20», — рассказала пиар-директор Сана Топивала.

По ее словам, примерно через 15 минут после начала своего выступления Найду начал жаловаться на растущее чувство тревоги.

«Он неожиданно начал тяжело дышать и присел на скамейку, чтобы перевести дыхание. Через несколько минут он внезапно пошатнулся и упал на землю перед зрителями», — продолжила она.

Очевидцы подтвердили, что сначала все приняли происходящее за часть выступления. Однако после того, как комик на протяжении трех минут не подавал признаков жизни, другие выступавшие вместе с работниками сцены поспешили сообщить о случившемся администрации заведения.

«Мы вызвали санитаров и поехали вместе с ними в больницу. Они занялись сердечно-легочной реанимацией, ввели ему адреналин, но было слишком поздно. Нам сказали, что он умер от остановки сердца», — добавила Топивала.

Найду умер в возрасте 36 лет. Он выступал на концертах стенд-ап артистов в ОАЭ на протяжении пяти лет и пользовался уважением среди коллег.

«Я к тому моменту уже закончил и смотрел выступление Манджу. Где-то на 15 минуте его выступления мы заметили энергетический спад… Сначала нам всем казалось, что это часть его шоу. Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось», — рассказал комик Салман З. Куреши, который назвал Найду «братом».

По его словам, перед выходом комика на сцену тот жаловался на беспокойство. Он также подчеркнул, что у Найду было хорошее настроение, а также, что раньше у него не было таких проблем со здоровьем, из-за которых можно было бы заподозрить что-то неладное.

«Он всегда был веселым парнем. Он мечтал о больших свершениях, всегда учил нас показывать благодарность за то, что мы имеем, особенно после того, как он потерял родителей в юном возрасте», — отметил Куреши.

По его словам, у комика была запланирована свадьба, а друзья и любимая заменили ему семью.

«Я знал его восемь лет. Манджу был мне братом и лучшим другом. Все, что я сейчас могу сказать — он умер, занимаясь тем, что делало его счастливым», — заявил он.

Тепло отозвался об артисте и другой его коллега — Нитин Мирани

«Абсолютно нежный, любознательный и талантливый. Я был на пути в Насик, который находится в четырех часах езды, куда ехал из Мумбаи, чтобы выступить вечером, а новости увидел рано утром. Поездка была очень тяжелой», — рассказал Мирани.

Он подчеркнул, что комик должен был принять участие в его следующем шоу.

«С тех пор, как я переехал в Мумбаи, он стал очень серьезным артистом и прекрасно освоил импровизацию. Один из тех художников, которые голодают без сцены», — добавил он.

Свои соболезнования в связи со смертью Найду выразил также основатель местного театра Рашми Котривала.

«Манджу, или Манго Манджу, как некоторые его называли, будет и дальше улыбаться в наших воспоминаниях. Он был восхитительным актером и комиком, талантом, который Дубай потерял навсегда. Он был другом и коллегой для очень многих и умер слишком молодым», — сказал он.

Артистка из Филиппин Има Думагаи, которая выступала вместе с Найду, поделилась своими переживаниями с подписчиками в фейсбуке.

«Мой брат, мы еще не успели второй раз выступить вместе, я все еще не разобралась со своими проблемами… Что ж, тогда займемся всем этим на той стороне!» — написала она.

Думагаи добавила, что молодые комики будут считаться с его опытом, а работа Найду послужит вдохновением для многих коллег по сцене, которых ему удавалось смешить, «не прикладывая никаких усилий».

«Мы можем сказать о тебе только хорошее. Ты прожил правильную жизнь, брат!» — заключила она.

Сообщается, что прощание с Найду запланировано на 22 июля.