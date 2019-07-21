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Медведь схватил подошедшую к вольеру женщину 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В американском штате Пенсильвания на сотрудницу дома отдыха Nemacolin Woodlands Resort напал гималайский медведь. Об этом сообщает NBC News.
Женщина демонстрировала гостям Nemacolin Woodlands Resort животных, которых держат на его территории. Когда она приблизилась к ограде вольера, медведь схватил ее через сетку, подтащил поближе и укусил за руку.
На помощь пострадавшей пришли другие сотрудники. Они заставили хищника отпустить женщину. Медсестра оказала ей первую помощь, после чего ее вертолетом доставили в травматологическую больницу.
Nemacolin Woodlands Resort занимает восемь квадратных километров недалеко от города Фармингтон. Помимо медведей, его гостям показывают тигров, волков, ладакских баранов, бизонов и других животных.
В 2017 году сообщалось, что гималайские медведи попытались залезть в автомобиль с туристами в парке дикой природы Бадалин в пригороде Пекина. Окруженных хищниками людей спасли подоспевшие сотрудники парка.
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Комментарии
Происшествия , телеканал NBC
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