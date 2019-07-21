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В Краснодаре из-за дождей подтоплено 29 территорий 

RT на русском + ещё 23 50 минут назад
Фото: Николай Аввакумов/ Газета.ру
Число территорий, подтопленных из-за дождей в Краснодаре, насчитывает 29 дворов и участков дорог.
«По состоянию на 18:00 21.07.2019 в МО г. Краснодар вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды составляет 10-20 см», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Также отмечается, что к ликвидации последствий привлечено 23 единицы техники.
На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений.
В начале июля в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.
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Происшествия , Погода , МЧС , Краснодар
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