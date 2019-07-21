В Краснодаре из-за дождей подтоплено 29 территорий

Число территорий, подтопленных из-за дождей в Краснодаре , насчитывает 29 дворов и участков дорог.

«По состоянию на 18:00 21.07.2019 в МО г. Краснодар вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды составляет 10-20 см», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Также отмечается, что к ликвидации последствий привлечено 23 единицы техники.

На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений.

В начале июля в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.