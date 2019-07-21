Тысячи человек остались без света в Свердловской области

Шквалистый ветер и гроза стали причиной возникновения технологических нарушений на объектах энергоснабжения в Сысертском городском округе Свердловской области . В результате неполадок без света остались порядка 4,5 тысячи местных жителей.

В пресс-службе «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» отметили, что основными причинами повреждения в электросетевом комплексе стали обрывы проводов.

В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение на повреждённых участках, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в Свердловской области. В результате пострадал один человек.