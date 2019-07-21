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Тысячи человек остались без света в Свердловской области 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Шквалистый ветер и гроза стали причиной возникновения технологических нарушений на объектах энергоснабжения в Сысертском городском округе Свердловской области. В результате неполадок без света остались порядка 4,5 тысячи местных жителей.
В пресс-службе «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» отметили, что основными причинами повреждения в электросетевом комплексе стали обрывы проводов.
В настоящее время специалисты восстанавливают электроснабжение на повреждённых участках, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в Свердловской области. В результате пострадал один человек.
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Происшествия , МРСК Урала , РИА Новости , Свердловская Область
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