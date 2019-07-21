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Экипаж рейса Москва-Прага не нашел признаки задымления во время приземления 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Члены кабинного экипажа рейса авиакомпании "Россия", направлявшегося из Москвы в Прагу, не выявили никаких признаков задымления во время приземления лайнера, несмотря на срабатывание датчика, сообщил РИА Новости представитель перевозчика Сергей Стариков.
Ранее представитель экстренных служб столицы информировал, что Boeing-737 сообщением Москва-Прага благополучно вернулся на аэродром вылета после срабатывания датчика возгорания в салоне, на борту находились 186 человек и экипаж.
"После вылета рейса 5739 произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении самолета. В целях соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта Внуково. Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили", — сказал собеседник агентства.
По его словам, приземление прошло штатно.
"…Воздушное судно отстранено от полетов. В авиакомпании создана комиссия по расследованию произошедшего. Пассажиры будут отправлены резервным самолетом после 14.30 мск", — отметил он.
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Комментарии1
Происшествия , Пожары , Сергей Стариков , Международный аэропорт Внуково , Авиакомпания Россия , РИА Новости , Москва , Прага
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