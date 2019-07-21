Экипаж рейса Москва-Прага не нашел признаки задымления во время приземления

Ранее представитель экстренных служб столицы информировал, что Boeing-737 сообщением Москва-Прага благополучно вернулся на аэродром вылета после срабатывания датчика возгорания в салоне, на борту находились 186 человек и экипаж.

"После вылета рейса 5739 произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации в багажном отделении самолета. В целях соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна незамедлительно принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета и сообщил о срабатывании датчика службам аэропорта Внуково. Члены кабинного экипажа никаких признаков задымления во время приземления лайнера не выявили", — сказал собеседник агентства.

По его словам, приземление прошло штатно.