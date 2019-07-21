Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции 

РИА Новости + ещё 4 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Три поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, а также ряд пригородных поездов задерживаются из-за технической неисправности на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщает ОЖД.
"Сегодня, 21 июля, в 11.50 мск на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, 3-х высокоскоростных поездов "Сапсан", также нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД", — говорится в сообщении.
В частности, задержаны поезда "Сапсан" №756 на 8 минут, №761, №763 — на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
В настоящее время железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения, отмечается в сообщении.
Последние новости
Порошенко не пустили в зал Европарламента и отправили на галерку Как клоун: грузины посмеялись над уволеным гендиректором "Рустави 2" Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Комментарии2
Происшествия , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Boeing вернулся в Москву из-за пожара44
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду1
Меркель предупредила Россию437
В ДНР заявили о срыве перемирия24
Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине4
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
03:47
Меркель предупредила Россию
Политика В мире
05:13
Зеленский рассказал о будущем премьере
В мире Украина
00:43
Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине
Происшествия Катастрофы
00:59
Шэрон Стоун рассказала об инсульте
Шоу-бизнес
10:28
Войска России в Чернобыле? Минск внес ясность
Армия Войска
00:55
Путин дал обещание Асаду
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение