«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции

Три поезда "Сапсан" между Москвой Санкт-Петербургом , а также ряд пригородных поездов задерживаются из-за технической неисправности на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщает ОЖД.

"Сегодня, 21 июля, в 11.50 мск на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, 3-х высокоскоростных поездов "Сапсан", также нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД", — говорится в сообщении.

В частности, задержаны поезда "Сапсан" №756 на 8 минут, №761, №763 — на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.

В настоящее время железнодорожники предпринимают необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения, отмечается в сообщении.