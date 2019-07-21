Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»

«Сапсаны» остановились из-за неисправности

Между Москвой Петербургом остановилось движение всех поездов, включая «Сапсаны». Железнодорожники заявили о технической неисправности.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) объявила о задержке движения всех поездов между двумя столицами, включая «Сапсаны». Причиной стала неисправность на путях, обнаруженная в Петербурге.

«Сегодня, 21 июля, в 11:50 (мск) на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, 3-х высокоскоростных поездов "Сапсан", также нарушен график движения пригородных поездов Московского направления ОЖД», — говорится в сообщении ОЖД.

По данным ОЖД, «Сапсан» №756 задержан на 8 минут, №761 и №763 на 10 минут. Задержка поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.

Октябрьская железная дорога принесла извинения пассажирам.