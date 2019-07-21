Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вылетевший в Прагу Boeing вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке 

Говорит Москва + ещё 4 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Как сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением, командир лайнера связался с диспетчером сразу после набора высоты.
«Он доложил о внештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализация о задымлении и пожаре», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.
Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находилось на борту, не уточняется.
Говорит Москва: последние новости
Зампред правительства Сахалинской области уволен за драку в кафе В Амурской области ввели режим ЧС после провала грунта на федеральной трассе Почти 5 миллионов рублей похитили у безработного в Москве
Происшествия , Пожары , Boeing , Москва , Прага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель предупредила Россию280
В ДНР заявили о срыве перемирия
Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине3
Путин дал обещание Асаду159
Украинские военные подорвались у Счастья174
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
03:47
Меркель предупредила Россию
Политика В мире
05:13
Зеленский рассказал о будущем премьере
В мире Украина
00:43
Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине
Происшествия Катастрофы
00:59
Шэрон Стоун рассказала об инсульте
Шоу-бизнес
10:28
Войска России в Чернобыле? Минск внес ясность
Армия Войска
00:55
Путин дал обещание Асаду
Политика Ближний Восток
00:41
Фатальная ошибка. Доверие Киева к Германии подорвано
В мире Украина
00:59
Пьяный чиновник устроил драку и поплатился
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение