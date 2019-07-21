Вылетевший в Прагу Boeing вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

Как сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением, командир лайнера связался с диспетчером сразу после набора высоты.

«Он доложил о внештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализация о задымлении и пожаре», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла успешно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находилось на борту, не уточняется.