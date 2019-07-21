Boeing вернулся в Москву из-за пожара

По словам источника, командир корабля уже в воздухе обнаружил, что в багажном отсеке начался пожар. Он принял решение вернуться в аэропорт.

«Посадка прошла штатно, пострадавших нет», — уточнил собеседник.

В момент ЧП на борту лайнера было 187 человек. Сейчас они ждут резервный самолет, на котором вылетят в Прагу.