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Boeing вернулся в Москву из-за пожара 

Рамблер + ещё 14 44 минуты назад
У лайнера авиакомпании "Россия", летевшего рейсом Москва — Прага, загорелся багажный отсек. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, командир корабля уже в воздухе обнаружил, что в багажном отсеке начался пожар. Он принял решение вернуться в аэропорт.
«Посадка прошла штатно, пострадавших нет», — уточнил собеседник.
В момент ЧП на борту лайнера было 187 человек. Сейчас они ждут резервный самолет, на котором вылетят в Прагу.
"Пассажиры рейса находятся в аэропорту, авиакомпания ищет для них другой борт. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика", — сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.
Происшествия , Видео , Пожары , Boeing , Авиакомпания Россия , ИТАР-ТАСС , Москва , Прага
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