Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине

Кадры сделаны в кабине пилотов. Техника постоянно предупреждает о том, что самолет находится чересчур низко. Видимость нулевая из-за погодных условий.

За мгновение до катастрофы пилоты говорят, что теряют высоту.

«Мы слишком низко», — повторяет второй пилот.

В отчете комиссии сказано, что лайнер авиакомпании Air Niugini упал в море примерно в 460 метрах от посадочной полосы аэропорта.

На борту воздушного судна находились 47 человек. Выжившие 12 членов экипажа и 34 пассажира сумели покинуть самолет. Они были спасены и доставлены на берег лодками и водолазами ВМС США. Шесть пассажиров получили серьезные ранения, один пропал без вести и позже был объявлен погибшим. Самолет затонул на глубине примерно 30 метров.