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Момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
В интернете появилось видео аварии пассажирского Boeing 737. Инцидент произошел в Папуа — Новой Гвинее в сентябре прошлого года. Видео стало доступно после окончания расследования, проведенного авиационной комиссией.
Кадры сделаны в кабине пилотов. Техника постоянно предупреждает о том, что самолет находится чересчур низко. Видимость нулевая из-за погодных условий.
За мгновение до катастрофы пилоты говорят, что теряют высоту.
«Мы слишком низко», — повторяет второй пилот.
В отчете комиссии сказано, что лайнер авиакомпании Air Niugini упал в море примерно в 460 метрах от посадочной полосы аэропорта.
На борту воздушного судна находились 47 человек. Выжившие 12 членов экипажа и 34 пассажира сумели покинуть самолет. Они были спасены и доставлены на берег лодками и водолазами ВМС США. Шесть пассажиров получили серьезные ранения, один пропал без вести и позже был объявлен погибшим. Самолет затонул на глубине примерно 30 метров.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Boeing , Гвинея
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