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В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Жеребенок пони погиб в пензенском зоопарке от переедания, ветеринары семь часов боролись за его жизнь, сообщила администрация зоопарка.
"Чудесный жеребёнок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка", — говорится в сообщении зоопарка в соцсети "ВКонтакте".
В зоопарке отмечают, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.
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