В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок

Жеребенок пони погиб в пензенском зоопарке от переедания, ветеринары семь часов боролись за его жизнь, сообщила администрация зоопарка.

"Чудесный жеребёнок шетлендской пони Спарты, появившийся на свет в апреле, погиб вчера вечером от заворота кишок. Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно. При вскрытии было обнаружено, что желудок бедняжки был переполнен едой и просто разорвался от излишка", — говорится в сообщении зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

В зоопарке отмечают, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.