Пьяный чиновник устроил драку и поплатился

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска . Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ранее Кирилл Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе города", — говорится в распространенном сообщении.

Накануне в интернете разошелся видеоролик, на котором была запечатлена драка в южно-сахалинском кафе "Сохо". Одним из ее участников и инициатором был Подберезный.

"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", — написал в своем Telegram-аккаунте Лимаренко.

Ранее сообщалось, что весной этого года Подберезный стал одним из победителей регионального конкурса по подбору кадров "Команда Сахалинской области" и благодаря этому был назначен заместителем председателя сахалинского правительства, отвечающим за сферу туризма и инвестиционный климат.