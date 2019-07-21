Пьяный чиновник устроил драку и поплатился

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.
"Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ранее Кирилл Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе города", — говорится в распространенном сообщении.
Накануне в интернете разошелся видеоролик, на котором была запечатлена драка в южно-сахалинском кафе "Сохо". Одним из ее участников и инициатором был Подберезный.
"Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества", — написал в своем Telegram-аккаунте Лимаренко.
Ранее сообщалось, что весной этого года Подберезный стал одним из победителей регионального конкурса по подбору кадров "Команда Сахалинской области" и благодаря этому был назначен заместителем председателя сахалинского правительства, отвечающим за сферу туризма и инвестиционный климат.