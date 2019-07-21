Пьяный чиновник устроил драку и поплатился

Сахалинского чиновника уволили за драку в кафе

На Сахалине отстранили от должности зампреда регионального правительства Кирилла Подберезного. Причиной стали низкие моральные качества чиновника — он подрался в кафе. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области

«Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко», — сказано в сообщении.

Накануне в интернете появилось видео, снятое во время драки в кафе «Сохо» Южно-Сахалинска. Активным участником стычки стал Подберезный.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — прокомментировал увольнение врио губернатора Валерий Лимаренко.

Кирилл Подберезный успел проработать на высоком посту только несколько месяцев. Он отвечал за туризм и инвестиции. Пост заместителя председателя областного правительства чиновник получил в апреле нынешнего года. Назначение произошло благодаря победе Подберезного в региональном конкурсе по подбору кадров «Команда Сахалинской области».