Яхта сгорела в Стамбуле

Пожар произошёл в проливе Босфор в турецком городе Стамбул . На борту находились восемь человек.

В результате инцидента никто не пострадал, передаёт Нaberturk.

ЧП произошло в 17:30 недалеко от района Ускюдар. Сотрудники береговой охраны отбуксировали судно к берегу, чтобы помочь пожарным в тушении. Однако спасти корабль не удалось.