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Яхта сгорела в Стамбуле 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
Пожар произошёл в проливе Босфор в турецком городе Стамбул. На борту находились восемь человек.
В результате инцидента никто не пострадал, передаёт Нaberturk.
ЧП произошло в 17:30 недалеко от района Ускюдар. Сотрудники береговой охраны отбуксировали судно к берегу, чтобы помочь пожарным в тушении. Однако спасти корабль не удалось.
Ранее News.ru писал, что на предприятии, раньше принадлежавшем экс-президенту Украины Петру Порошенко, загорелся корабль. По словам руководителя пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги, судно было пришвартовано и находилось на ремонте,
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Происшествия , В мире , Пожары , Петр Порошенко , Стамбул
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