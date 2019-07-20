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ТЦ «Океания» эвакуировали в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Торговый центр «Океания» на западе Москвы эвакуировали из-за сгоревшей еды в фудкорте. Об этом «360» сообщил корреспондент с места событий.
«Посетителей просили покинуть торговый центр по громкой связи и отойти от него на безопасное расстояние. Перекрыли выходы к лифтам, перекрыли выход к эскалатору на -1 этаже со стороны «Перекрестка». Эвакуировали через административный выход», — сообщил корреспондент.
Официальных данных от московского управления МЧС пока не поступало. Источник в экстренных службах рассказал «360», что в торговом центре сработала сигнализация из-за пригоревшей еды на кухне фудкорта на четвертом этаже.
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