ТЦ «Океания» эвакуировали в Москве 

Торговый центр «Океания» на западе Москвы эвакуировали из-за сгоревшей еды в фудкорте. Об этом «360» сообщил корреспондент с места событий.
«Посетителей просили покинуть торговый центр по громкой связи и отойти от него на безопасное расстояние. Перекрыли выходы к лифтам, перекрыли выход к эскалатору на -1 этаже со стороны «Перекрестка». Эвакуировали через административный выход», — сообщил корреспондент.
Официальных данных от московского управления МЧС пока не поступало. Источник в экстренных службах рассказал «360», что в торговом центре сработала сигнализация из-за пригоревшей еды на кухне фудкорта на четвертом этаже.