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SSJ-100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Якутия" ближайшим рейсом доставит во Владивосток запасное стекло для Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета из Южной Кореи треснуло лобовое стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал. На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа. Ближайшим рейсом будет доставлено запасное стекло", — рассказали в пресс-службе.
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Происшествия , РИА Новости , Владивосток , Южная Корея
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