Авиакомпания "Якутия" ближайшим рейсом доставит во Владивосток запасное стекло для Sukhoi Superjet 100, у которого во время полета из Южной Кореи треснуло лобовое стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал. На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа. Ближайшим рейсом будет доставлено запасное стекло", — рассказали в пресс-службе.