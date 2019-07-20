Появилась новая версия гибели группы Дятлова

Исследователь заявил, что группа Дятлова смогла погибнуть от мерячки. О новой версии исчезновения туристов сообщает Ura.ru.

Гипотезу выдвинул один из жителей Нижнего Тагила.

По его мнению, к гибели могла привести редкая болезнь, давно известная народам севера. Ее называют мерячка, меряченье, эмерик, меняриченье, «зов Полярной звезды», полярная истерия.

«Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей», — говорит исследователь.

По его мнению, подобным образом на людей действует космическое излучение, которое сильнее возле полюсов. По этой причине люди с «мерячкой» идут на север, становятся нечувствительными к боли и холоду, рыдают, рвут на себе одежду. Потом человек приходит в себя и ничего не помнит.

Приступ мерячки мог произойти с дятловцами, которые вышли из палатки и пошли в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер.