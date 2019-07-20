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Появилась новая версия гибели группы Дятлова 

Рамблер + ещё 9 40 минут назад
Исследователь заявил, что группа Дятлова смогла погибнуть от мерячки. О новой версии исчезновения туристов сообщает Ura.ru.
Гипотезу выдвинул один из жителей Нижнего Тагила.
По его мнению, к гибели могла привести редкая болезнь, давно известная народам севера. Ее называют мерячка, меряченье, эмерик, меняриченье, «зов Полярной звезды», полярная истерия.
«Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей», — говорит исследователь.
По его мнению, подобным образом на людей действует космическое излучение, которое сильнее возле полюсов. По этой причине люди с «мерячкой» идут на север, становятся нечувствительными к боли и холоду, рыдают, рвут на себе одежду. Потом человек приходит в себя и ничего не помнит.
Приступ мерячки мог произойти с дятловцами, которые вышли из палатки и пошли в северо-восточном направлении, невзирая на холод, темноту и ураганный ветер.
Тургруппа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала. Известно, что туристы ночью почему-то спешно покинули палатку, не успев одеться. Палатку нашли разрезанной. Тела лежали неподалеку. Десятилетиями загадку группы Дятлова безуспешно пытаются разгадать исследователи.
Комментарии34
Происшествия , Видео , Игорь Дятлов , РИА Ura.ru
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