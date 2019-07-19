Насиловали и убили? Что вытворили с россиянками в Мюнхене

Мюнхене разыскивают 41-летнюю россиянку и ее 16-летнюю дочь, которые 13 июля вышли из дома и больше не выходили на связь. Об их пропаже в полицию сообщили родственники, проживающие в Германии. Немецкие правоохранители не исключают, что гражданок РФ могли убить или изнасиловать. Днем ранее в российском посольстве в ФРГ заявили, что по факту их пропажи возбуждено уголовное дело.

Сотрудники немецких правоохранительных органов предполагают, что двух пропавших в июле в Мюнхене россиянок могли убить или совершить в отношении них насильственное преступление, пишет газета Bild со ссылкой на следствие.

«Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления», — цитирует издание представителя полиции. Отмечается, что делом занимается отдел по расследованию убийств мюнхенской полиции.

Версию о том, что мать и дочь улетели в другую страну, в силовых структурах опровергли, так как все их документы, включая паспорта, остались в квартире. Между тем в генконсульстве России в Мюнхене не располагают сведениями о пропавших матери и дочери.

«У нас пока нет новой информации. Мы контролируем весь ход расследования и сообщим о результатах родственникам», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что правоохранители ФРГ не обязаны раскрывать детали ведущегося расследования.

О пропаже гражданок РФ накануне, 18 июля, сообщили в российском посольстве в Германии.

«13 июля в Мюнхене пропали две гражданки России, Мария Герцуски и ее дочь, в связи с чем полицией города было возбуждено уголовное дело», — отметили там.

Об исчезновении заявил сначала нынешний муж 41-летней женщины, проживающий вместе с ней и падчерицей в квартире на улице Оттобруннерштрассе, а затем ее бывший супруг, дом которого также находится в Мюнхене. Мужчины на протяжении долгого времени не могли связаться с матерью и ее дочерью. Они отмечают, что это нетипичное поведение для Герцуски — она регулярно созванивалась с отцом из Москвы и даже навещала его каждые два месяца. Однако с 13 июля телефоны девушек находятся «вне зоны действия сети».

«Выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ», — говорится на сайте дипмиссии.

По версии следствия, в 13 июля в 15.00 по мск 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь покинули квартиру и отправились в большой торговый центр «Perlacher», расположенный на востоке Мюнхена в районе Нойперлах. Впоследствии они не выходили с близкими на связь. В итоге россиянок внесли в список пропавших без вести, разместив их фото на сайте правоохранительных органов, отмечает ТАСС. В настоящее время они объявлены в розыск.

«С субботы с женщиной и ее дочерью нет контакта. Их телефоны отключены. Поскольку Мария не собиралась уезжать и не предупреждала о своем отсутствии на рабочем месте, мы подозреваем худшее», — заявили в мюнхенской полиции, передает портал «Germania.One».

Накануне также стало известно, что управление Следственного комитета по Москве начало расследование уголовного дела об убийстве 14-летней россиянки. Согласно предварительной информации, с ней в испанском городе Матаро мог расправиться ее 16-летний брат.

Убийство произошло 16 июня 2019 года. Незадолго до этого гражданка России Ольга Кавер отправилась в Москву, чтобы отпраздновать день рождения своего 22-летнего сына. Дочь и сына, которые проживают вместе с ней в Испании, она оставила одних в Матаро, который расположен в 30 км от Барселоны.

Долгое время 37-летняя женщина не могла связаться со своими детьми. Тогда она попросила соседей, которые также являются выходцами из РФ, разыскать подростков. Знакомые пытались попасть в квартиру, но она была заперта.

В итоге один из соседей пробрался в нее через балконы. Он-то и обнаружил тело 14-летней девочки с ножевыми ранениями в районе горла. При этом никого больше в квартире не было.

Согласно результатам медицинского обследования, ее смерть носила насильственный характер, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники. Издание утверждает, что девушка была убита холодным оружием. Изначально, по информации РИА «Новости», следствие рассматривало две версии — убийство или самоубийство.

Между тем, как стало известно местным СМИ, 16-летний брат убитой после совершения преступления якобы обратился за помощью к 18-летнему приятелю из Москвы. Он рассказал ему об убийстве. Друг подростка сразу сообщил в полицию о разговоре, самого же предполагаемого убийцу разыскивают правоохранительные органы.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего. Розыск не имеет никакой криминальной составляющей и призван обеспечить его безопасность», — сообщали местные власти. Однако позднее в полиции заявили, что подросток проходит по делу в качестве подозреваемого.

В феврале этого года в Испании было совершено еще одно убийство. Так, в городе Алькала-де-Энерес правоохранители обнаружили останки 22-летней девушки русского происхождения. По информации газеты El País, убитую звали Дарья. О пропаже девушки в конце декабря сообщили ее родственники, которые не могли связаться с девушкой в течение года.

По подозрению в убийстве испанские полицейские задержали ее сожителя — 42-летнего испанца Мануэля Морено. С Дарьей они были вместе два года, у мужчины даже имеется татуировка с ее именем. По версии следствия, он убил девушку, расчленил ее, а затем в течение года хранил ее останки в морозилке, передает РИА «Новости».