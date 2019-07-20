Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинец пытался вплавь добраться до границы России 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Stoyan Nenov/Reuters
Житель Украины спрыгнул с чемоданом за борт молдавского сухогруза и пытался вплавь по Дону добраться до берега в Ростовской области. Об этом сообщает портал SeafarersJournal.
Как отмечается, 38-летний украинец был в состоянии алкогольного опьянения, когда решился на такой шаг. Его поймала береговая охрана России.
Выяснилось, что этот мужчина оказался кок судна. Капитан молдавского судна подчеркнул, что кок до этого был в "пятидневном запое".
Российская сторона планирует экстрадировать моряка обратно на Украину в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что украинцы останутся без водки.
Газета.Ru: последние новости
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице Россия ведет закрытые переговоры MH17 Мужчина с лопатой отвоевал девушку у насильника
Происшествия , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роковой маневр: Лукашенко лишился льгот РФ25
«Не стыдно?»: На Украине критикуют Зеленского4
Ирану пригрозили последствиями6
Россиян будут ждать новые паспорта13
Путин предсказал будущее России и Украины59
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
10:05
Путин назвал возможную причину отказа от президентства
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение