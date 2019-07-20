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В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 56 человек, включая 21 ребенка, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в городе Эрзинджан на востоке Турции, пишет газета Cumhuriyet.
По данным издания, в центре города после мероприятий по случаю проводов в армию гостей пригласили на банкет. Спустя короткое время в службы экстренной помощи поступили жалобы людей на высокую температуру, тошноту, головокружение и рвоту.
Кареты скорой помощи доставили пострадавших в больницу, где после оказания первой помощи они находятся под наблюдением.
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Происшествия , Погода , Газета Cumhuriyet , Турция , Эрзинджан
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