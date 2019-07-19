Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находятся россияне 

RT на русском 14 минут назад
Фото: stenabulk.com
На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными в районе Ормузского пролива, находятся российские граждане. Об этом сообщили в компании Stena Bulk & Northern Marine Management.
«На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран», — цитирует РИА Новости представителя компании.
Ранее Press TV со ссылкой на КСИР сообщало о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero.
Впоследствии в компании Stena Bulk & Northern Marine Management рассказали, что танкер с 23 членами экипажа на борту в настоящее время направляется к берегам Ирана.
RT на русском: последние новости
В МИД России рассказали о консультациях с Нидерландами по МН17 Около Афин произошло землетрясение магнитудой 5,0 Ространснадзор проведёт внеплановую проверку после инцидента в Шереметьеве
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери16
Путин оценил ситуацию на Украине17
В Донбассе уничтожили снайпера спецназа ВСУ12
Россиянка «похоронила» управдома
Российская семья попросила убежища у Меркель47
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
00:54
ФСБ добавят новых полномочий
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение