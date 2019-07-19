На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находятся россияне

На борту британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными в районе Ормузского пролива, находятся российские граждане. Об этом сообщили в компании Stena Bulk & Northern Marine Management.

«На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее Press TV со ссылкой на КСИР сообщало о задержании в районе Ормузского пролива британского танкера Stena Impero.

Впоследствии в компании Stena Bulk & Northern Marine Management рассказали, что танкер с 23 членами экипажа на борту в настоящее время направляется к берегам Ирана.