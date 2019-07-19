Подросток угнал два самолета

Китае 13-летний подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро, чтобы покататься.

Как сообщает «360» со ссылкой на Daily Mail, мальчик ночью пробрался в ангар экскурсионного бюро, сел в небольшой самолет, вывез его на автопарковку и попытался взлететь. Быстро потеряв управление, подросток врезался в забор.

После аварии угонщик решил пересесть в другой самолет и попробовать снова. Сделав несколько кругов по парковке, он оставил самолет и покинул ангар.

Сотрудники бюро узнали на видеозаписи с камер наблюдения любопытного подростка, который заходил накануне и несколько часов наблюдал за процессом ремонта двигателя одного из самолетов.

Родители мальчика были удивлены произошедшим, ведь они были уверены, что их сын спит у себя в комнате.