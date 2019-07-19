Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подросток угнал два самолета 

Рамблер 50 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Китае 13-летний подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро, чтобы покататься.
Как сообщает «360» со ссылкой на Daily Mail, мальчик ночью пробрался в ангар экскурсионного бюро, сел в небольшой самолет, вывез его на автопарковку и попытался взлететь. Быстро потеряв управление, подросток врезался в забор.
После аварии угонщик решил пересесть в другой самолет и попробовать снова. Сделав несколько кругов по парковке, он оставил самолет и покинул ангар.
Сотрудники бюро узнали на видеозаписи с камер наблюдения любопытного подростка, который заходил накануне и несколько часов наблюдал за процессом ремонта двигателя одного из самолетов.
Родители мальчика были удивлены произошедшим, ведь они были уверены, что их сын спит у себя в комнате.
Происшествия , Азия , В мире , Daily Mail , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Три генерала покинули Росгвардию1
Советник Зеленского спрогнозировал исход атаки на Донбасс45
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию583
Итальянский астронавт рассказал о пользе лысины в космосе
Видео
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
00:54
ФСБ добавят новых полномочий
Политика
01:09
Чеченка с двумя детьми пропала в Москве
Происшествия
00:27
Россия приняла решение по грузинским винам
Политика В мире
02:47
Восемь пострадавших: что случилось с Boeing в Шереметьево
Происшествия
03:30
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Общество
00:24
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение