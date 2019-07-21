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Торговавшая детьми украинка задержана в Грузии 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Depositphotos
Правоохранительные органы Грузии снова произвели задержание гражданки Украины Юлию Сусляк, которая подозревается в торговле детьми. Об этом сообщает "Рустави 2".
Отмечается, что до этого 36-летнюю украинку суд Тбилиси отпустил на свободу 19 июля.
Предположительно женщину задержали во время возвращения из Баку в Тбилиси. В районе города Гардабани сотрудники МВД остановили поезд и силой увезли Сусляк в неизвестном направлении.
Уточняется, что задержание прошло по указанию гепрокуроров прокуратуры Грузии Теи Гиоргадзе и Мариам Гогорелиани. Однако в ведомстве причастность к исчезновению Сусляк отрицают.
Впервые женщину задержали в апреле, когда она направлялась из Украины в Грузию. Тогда она заявила, что все десять находящихся с ней детей ее. Это вызвало подозрения у полиции, поскольку несколько детей были рождены в один год. Сусляк заподозрили в продаже детей в Абхазии. Позднее выяснилось, что она правда является матерью всех детей, некоторые из них были зачаты через искусственное оплодотворение. Детей передали Украине, а саму женщину посадили в грузинскую тюрьму, пока материалы ее дела не передали украинской стороне.
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД , Баку , Гардабани , Грузия , Тбилиси
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