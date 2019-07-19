В Афинах произошло сильное землетрясение

Вблизи Афин ( Греция ) произошло землетрясение магнитудой 5,3, которое вызвало панику среди населения, пишет «Царьград».

Очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. Однако сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага лишь в 2 км. Иными словами, он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно.

О жертвах или пострадавших не сообщалось. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет.