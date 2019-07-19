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В Афинах произошло сильное землетрясение 

Парламентская газета + ещё 6 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Вблизи Афин (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5,3, которое вызвало панику среди населения, пишет «Царьград».
Очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. Однако сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага лишь в 2 км. Иными словами, он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно.
О жертвах или пострадавших не сообщалось. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет.
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Происшествия , Катастрофы , Царьград ТВ , Греция
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