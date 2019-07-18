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«Петр Порошенко» заминировал киевскую синагогу 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости Украина
Синагога и одна из станций метро в Киеве была заминирована неизвестными. Сообщение об угрозе взрыва было отправлено от пользователя эстонского почтового сервиса под ником Petr Poroshenko, сообщила «Страна.ua».
В тексте сообщения указывалось, что станция метро «Дворец спорта», а также синагога Бродского на улице Шота Руставелли, были заминированы. В результате правоохранительными органами было эвакуировано из киевской синагоги более 40 человек. Находящихся в метро людей не эвакуировали, а лишь проверили станцию. Сейчас станция метро «Дворец спорта» работает в нормальном режиме.
Никаких следов бомбы, как и никаких подозрительных предметов на станции и в синагоге не обнаружили. Об этом сообщили после тщательного осмотра указанных в послании объектов.
На отправителя письма заведено уголовное дело. Пользователь с ником Petr Poroshenko обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве. Его настоящая личность пока не установлена.
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Комментарии
Происшествия , Петр Порошенко , МВД , Киев
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