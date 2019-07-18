«Петр Порошенко» заминировал киевскую синагогу

Синагога и одна из станций метро в Киеве была заминирована неизвестными. Сообщение об угрозе взрыва было отправлено от пользователя эстонского почтового сервиса под ником Petr Poroshenko , сообщила «Страна.ua».

В тексте сообщения указывалось, что станция метро «Дворец спорта», а также синагога Бродского на улице Шота Руставелли, были заминированы. В результате правоохранительными органами было эвакуировано из киевской синагоги более 40 человек. Находящихся в метро людей не эвакуировали, а лишь проверили станцию. Сейчас станция метро «Дворец спорта» работает в нормальном режиме.

Никаких следов бомбы, как и никаких подозрительных предметов на станции и в синагоге не обнаружили. Об этом сообщили после тщательного осмотра указанных в послании объектов.

На отправителя письма заведено уголовное дело. Пользователь с ником Petr Poroshenko обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве. Его настоящая личность пока не установлена.