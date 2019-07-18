Ассанж отказался обжаловать приговор к 50 неделям заключения

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы, которую он подал в июне на решение британского суда о приговоре к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили в Апелляционном суде, заседание по данному вопросу, которое было назначено на 23 июля, отменено.

В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.

В случае выдачи Ассанжу в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы.