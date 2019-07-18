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Ассанж отказался обжаловать приговор к 50 неделям заключения 

RT на русском + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости Украина
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляционной жалобы, которую он подал в июне на решение британского суда о приговоре к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отметили в Апелляционном суде, заседание по данному вопросу, которое было назначено на 23 июля, отменено.
В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.
Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.
В случае выдачи Ассанжу в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы.
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Происшествия , США , Джулиан Ассанж , Wikileaks
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