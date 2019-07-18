Дагестану грозит экологическая катастрофа. Жилой комплекс возводят на захваченном хранилище аммиака

Акционеры и сотрудники ОАО РКК «Порт-Петровск» в Махачкале вместе с полицейским пытаются попасть на территорию своего портового предприятия. По сведениям сайта News.ru, компанию незаконно захватили и теперь там строят жилой комплекс. Деятельность нового «собственника» может привести к экологической катастрофе.

Будущие жилые здания возводят рядом с двумя холодильниками, для работы которых использовали аммиак. Один из них рассчитан на тысячу тонн, другой — на 600 тысяч тонн. Между ними расположено машинное отделение, где находились 12 компрессоров высокого давления. Они закачивали аммиак и масло, чтобы не ржавели трубы. Сейчас четыре емкости наполнены маслом с аммиаком. Если открыть трубы холодильников, столицу Дагестана может охватить экологическая катастрофа. Дело в том, что аммиак из масла испаряется достаточно долго.

Согласно законодательству, вокруг подобных предприятий необходимо сооружать санитарную зону. В связи с этим нельзя строить жилые дома на расстоянии менее чем 1,5 километра. Однако, как известно изданию, новые постройки возводят в 12 метрах от труб с аммиаком.

Суд установил законность претензий акционеров на «Порт-Петровск». Но, по данным СМИ, региональные и федеральные власти пока никак не отреагировали на обращения собственников.

«Я обезопасил себя тем, что подробно описал ситуацию и то, как нам толком не разрешают пройти на территорию предприятия и отправил во все надлежащие инстанции», — объяснил один из акционеров «Порт-Петровск» Эрнест Гамзатов.

В 1980-е годы «Порт-Петровск» был монополистом рыбной промышленности в Дагестане. На предприятии работали более пяти тысяч человек. В 1990-е в Махачкале все так же были востребованы куриная и мясная тушенка, деликатесы и рыбные консервы. Три консервных цеха компании занимают 13 гектаров на берегу Каспийского моря.