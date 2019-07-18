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Стал известен убийца 14-летней россиянки в Испании 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Reuters
Брат 14-летней россиянки, которая была найдена мертвой в испанском городе Матаро, признался в убийстве сестры своему знакомому. Об этом пишет "Московский Комсомолец".
Новые подробности кровавого убийства россиянки в Испании
Через неделю после совершения преступления, в московский отдел полиции обратился 18-летний гражданин и сообщил о том, что его знакомый связался с ним и рассказал, что убил сестру в Испании.
Сейчас главное следственное управление СКР по Москве выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Католонии расследуют убийство несовершеннолетней россиянки.
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Происшествия , Криминал , Испания , Матаро
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