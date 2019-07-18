«Сдохните»: в Японии заживо сгорели 33 сотрудника аниме-студии

В результате поджога мультипликационной студии в Японии погибли по меньшей мере 33 человека, десятки пострадали. Утром 18 июля 41-летний сотрудник аниме-студии, расположенной в Киото , стал разбрызгивать по офису бензин, а затем поджег его с криками «сдохните». Знакомые злоумышленника отмечают, что за несколько часов до атаки он написал в своих соцсетях, что желает появиться в сводках новостей. С ожогами его доставили в больницу — там он полностью признал свою вину.

В японском Киото 41-летний мужчина поджег аниме-студию «Kyoto Animation». В результате происшествия погибли по меньшей мере 33 человека, 36 серьезно пострадали, пишет телеканал NHK. Ряд сотрудников компании числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителя пожарного департамента.

По данным японских СМИ, трагедия произошла 18 июля в 10.00 по местному времени (04.00 мск). В здание мультипликационной студии ворвался 41-летний мужчина, он начал разбрызгивать по помещениям бензин, а затем поджег его. Как утверждают очевидцы, в это время злоумышленник кричал: «Сдохните!».

Находившиеся на других этажах офиса сотрудники начали выбегать на улицу, так как услышали серию взрывов и увидели черный дым. Всего в здании на момент ЧП находились около 70 человек. В тушении огня принимали участие 30 пожарных расчетов. Возгорание было устранено в течении пяти часов. Наибольший ущерб был нанесен второму и третьему этажу студии.

Тела погибших спасатели находили как внутри здания, так и на лестнице, ведущей на крышу. По всей видимости, люди пытались выбежать на воздух, так как не могли дышать.

Сам поджигатель был госпитализирован с ожогами груди и лица — в больнице он признал свою вину. Позже при осмотре здания силовики обнаружили несколько ножей, которые, по предварительным данным, могли принадлежать преступнику.

Сотрудники студии утверждают, что за несколько часов до происшествия мужчина написал на своей странице в соцсети: «Смогу ли я появиться в новостях?».

Его знакомые рассказали, что он был ярым фанатом аниме и часто проводил время на форумах, где обсуждал мультсериалы.

Директор студии Хидэоки Хатта заявил, что в адрес компании уже поступали угрозы несколько лет назад. «В электронных письмах, приходящих на адрес компании, содержались выражения „Умрите!“ и другие угрозы», — пояснил он телеканалу NHK.

По его словам, несмотря на то что штаб-квартира студии располагается в японском городе Удзи, сгоревший в Киото офис был главным производственным центром компании.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим при пожаре.

«Это слишком ужасно, чтобы выразить словами», — отметил глава парламента, его цитирует AP.

В студии Kyoto Animation создавались такие популярные сериалы, как «K-On!», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Тихий голос», «Кланнад» и «Вайолет Эвергарден». Она не является крупнейшей в стране аниме-компанией, однако в последние годы демонстрировала устойчивую прибыль. Так, по данным сайта Mainichi Shimbun, в 2015 году выручка Kyoto Animation составила $19 млн при $1,3 млн прибыли.

Последнее крупнейшее по числу жертв преступление в Японии (со времен Второй мировой войны) было совершено 26 июля 2016 года. Тогда вооруженный ножом 26-летний мужчина убил 19 человек в доме для инвалидов «Сад лилий в Цукуи» в городе Сагамихаре, расположенном к западу от Токио.

Поздней ночью злоумышленник проник в медучреждение. В результате атаки погибли девять мужчин в возрасте от 41 до 67 лет и 10 женщин от 18 до 70 лет, ранены 26 человек.

Совершив преступление, мужчина сам приехал в отделение полиции и сознался в убийстве, объяснив его желанием «полного исчезновения неполноценных людей». В его руках была испачканная кровью сумка с тремя ножами и кабельными стяжками, с помощью которых он связывал сотрудников пансионата.

«Нападать на людей с ограниченными возможностями — это сумасшествие. Они не могут оказать никакого сопротивления. Все пациенты сейчас пребывают в состоянии тяжелого психологического шока и не могут разговаривать», — сообщал японскому телеканалу NHK управляющий пансионатом Киеши Накацука.