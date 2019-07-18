В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом

Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Взрыв емкости с дизтопливом произошел на территории совхоза "Авангард". По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали", — сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняются. Как пояснил РИА Новости представитель ЕДДС Краснохолмского района области, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами в деревне Овинищи. "Это деревня Овинищи, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами — 15-20 литров. Были трое мужчин, один погиб и два с ожогами", — сказал он.