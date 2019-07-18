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В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Взрыв емкости с дизтопливом произошел на территории совхоза "Авангард". По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как пояснил РИА Новости представитель ЕДДС Краснохолмского района области, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами в деревне Овинищи.
"Это деревня Овинищи, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами — 15-20 литров. Были трое мужчин, один погиб и два с ожогами", — сказал он.
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Происшествия , РИА Новости , Тверская Область
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