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Девять человек погибли при взрыве на юге Афганистана 

Москва24 + ещё 5 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter. По данным агентства, взрыв произошел 16 июля в афганском Кандагаре. Заминированный автомобиль взлетел на воздух у полицейского управления.
Ранее сообщалось, что в Багдаде террорист-смертник устроил взрыв на рынке. Тогда погибли восемь человек, еще десять пострадали. Взрыв произошел в районе Садр-Сити на востоке иракской столицы.
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Происшествия , Пожары , Афганистан
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