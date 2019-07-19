Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эвакуированный из дымящегося самолета в Шереметьево пассажир попал в больницу 

Lenta.ru + ещё 38 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Один человек госпитализирован после эвакуации из самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель воздушной гавани.
Еще пять человек получили травмы средней степени тяжести.
В Шереметьево уточнили, что решение прекратить взлет и эвакуировать пассажиров было принято из-за задымления, возгорания не последовало.
Ранее 19 июля сообщалось, что 178 пассажиров рейса «Москва-Ереван» были эвакуированы из самолета Boeing 737. Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения.
Последние новости
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Происшествия , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паника и давка: новое ЧП в Шереметьево66
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»4
Новый гендиректор «Рустави-2» унизил Гварамию6
США обвинили РФ в нарушении «духа Минских соглашений»4
Порошенко отказались пускать в зал Европарламента420
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение