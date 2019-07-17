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Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 51 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Количество отравлений едой из вендинговых автоматов сети Healthy food в Москве увеличилось с 31 до 51, госпитализированы 26 человек, еще шесть выписались из больниц. Об этом в среду сообщила пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.
"По последним данным по состоянию на 14:00 17 июля, зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food (юридическое лицо — "Хэлфи Фуд Продакшн" — прим. ТАСС). Все заболевшие — взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния", — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что большинство людей заболели сальмонеллезом. Случаи отравления зафиксированы в семи административных округа Москвы.
Впервые о массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. Производственный цех "Хэлфи Фуд Продакшн" на Юго-Востоке Москвы опечатан, изъято около 3 т продукции, закрыты 22 автомата и ресторан в одном из торговых центров столицы, где реализовывалась еда под этим брендом. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.
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Происшествия , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
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