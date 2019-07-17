Смертельный вирус достиг международного масштаба

Вспышка вируса Эбола признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Associated Press.

Эта классификация была присвоена лихорадке после того, как в течение недели она распространилась в Гоме ( Конго ) — городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой . По данным издания, ВОЗ трижды отказывалась рекомендовать ООН сделать соответствующее заявление.

«Хотя риск регионального распространения остается высоким, за пределами региона он достаточно низок», — подчеркнул Гебрейесус.

Отмечается, что такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки.

Ранее чрезвычайные ситуации объявлялись в связи со вспышкой Эболы в 2014-2016 годах в западной Африке, появлением вируса Зика в Северной и Южной Америке, пандемией свиного гриппа и ликвидацией полиомиелита.

Лихорадка Эбола — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали не менее 11 тысяч человек.