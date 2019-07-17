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Появились подробности задержания матери за покупку лекарства для сына 

Газета.Ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: facebook.com/lida.moniava /www.m24.ru
В Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы прокомментировали задержание женщины в московском отделении Почты России за посылку с лекарствами для ее тяжелобольного ребенка. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, у задержанной отсутствовал рецепт на лекарства.
В ведомстве рассказали, что сотрудники таможни действовали в рамках закона, а конфискованную посылку с 400 таблетками уже проверили в ходе экспертизы.
По ее результатам выяснилось, что лекарство содержит запрещенное в России вещество клобазам.
Уточняется, что материалы проверки отправят в прокуратуру и МВД.
Сама задержанная отпущена домой.
Ранее сообщалось, что женщину по подозрению в контрабанде лекарствами в Москве задержали полицейские.
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Происшествия , Почта России , Генпрокуратура РФ , МВД , Федеральная таможенная служба , РИА Новости
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