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Пес спас гулявшего по рельсам трехлетнего мальчика и вывел его к людям 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Абаканский ЛО МВД России
На окраине Абакана Красноярского края пес спас своего трехлетнего хозяина, который ушел из дома и набрел на железнодорожные пути, сообщает «Комсомольская правда».
Родители привезли малыша из Минусинска погостить к бабушке. Утром женщина поехала в город по делам и поручила внука прабабушке. Та ненадолго оставила его без присмотра во дворе, а когда вернулась, ребенка не было. Потом оказалось, что пропала и собака.
Мальчик самостоятельно прошел почти километр, пес следовал за ним. На перегоне железнодорожных станций Абакан — Ташеба, в 300 метрах от рельсов питомец оставил ребенка, пошел на поиски людей и встретил рабочего-путейца, который в тот момент осматривал пути.
«Гляжу: собака, обычная дворняга. Но что меня насторожила: ведет себя странно, неспокойно. Будто в кустах лежит добыча, и она ее защищает. Побежала, я за ней. Вдруг смотрю, в траве сидит парнишка, я прямо обалдел. А родители-то где? Одна собака, ворчит», — рассказал мужчина изданию.
Он вызвал полицию. Приехавшие оперативники смогли узнать у малыша только его собственное имя, имена родителей и что «папа работает на машине». Позднее в отдел позвонили родственники, которые сообщили о пропаже ребенка. Всю дорогу домой пес был с мальчиком и в машине обнимал его лапами за ногу.
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