Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан друг Алексея Кудрина 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Петербургская полиция задержала двух бизнесменов Александра Внучкина и Рушана Насибулина. Последний связан дружескими отношениями с действующим председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.
Коммерсантам вменяется хищение 20 миллионов рублей при работе по госконтракту с Минпромторгом над разработкой технологий для гражданской текстильной промышленности. Их задержали в результате операции, в рамках которой также были проведены 20 обысков в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге, в том числе в элитных жилых комплексах и загородных особняках. Следствие ходатайствует об аресте предпринимателей.
Сообщается, что в доме Насибулина в поселке Лисий Нос, где бизнесмена и задержали, обнаружили документы и фотографии, свидетельствующие о том, что он является хозяином лабрадора, подаренного президентом России Владимиром Путиным.
«Также в доме было достаточно вещей, свидетельствовавших о том, что это тот самый Насибулин, кто являлся продюсером фильма Германа-старшего "Трудно быть богом" и "Довлатова" Германа-младшего», — пишет газета.
Официального подтверждения данных сведений не поступало. Кудрин в своем аккаунте в Twitter пока не комментировал эти публикации.
По информации «Фонтанки», Насибулин и Внучкин имеют прямое отношение к петербургской компании «Инмед», частью которой Кудрин владел в период, когда не состоял на госслужбе.
«Если верить объяснению полиции, интерес у силовиков вызывает как раз период, когда Кудрин частично владел, а Насибулин управлял компанией», — сказано в другом материале газеты.
В этом же материале уточняется, что эпизод касается работ по госконтракту, стоимость которых, как предполагают в правоохранительных органах, была завышена в 20 раз. Также сообщается, что в 2017 году Кудрин вышел из состава акционеров «Инмед».
Алексей Кудрин был министром финансов России с 2000-го по 2011 год, в том числе занимал пост вице-премьера с 2007-го. В 2011-м покинул правительство по требованию тогдашнего президента Дмитрия Медведева, после чего занимался экспертной деятельностью и бизнесом. В мае 2018-го вернулся на госслужбу, возглавив Счетную палату.
Последние новости
Путин упростил путь к российскому гражданству жителям двух областей Украины В России объявили об окончании выдачи бумажных паспортов СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Комментарии1
Происшествия , Дмитрий Медведев , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Минпромторг , Счетная палата , МВД , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенсация в Донбассе: объявлено бессрочное перемирие1
ЧП на шахте в Кузбассе. Есть погибшие3
«Это циничная ложь»: Мэй поспорила с Путиным97
Смертельный вирус достиг международного масштаба1
«Украина так и не поняла произошедшего в Крыму»31
Видео
01:08
Звезда КВН обратился к Путину
Общество
00:54
Лолиту закидали непристойными предложениями
Шоу-бизнес
01:06
Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17
Происшествия Катастрофы
00:49
Тарзан опубликовал фото в микроплавках
Шоу-бизнес
03:54
Солистка «Блестящих» назвала виновных в провале группы
Шоу-бизнес
06:34
Ядерные испытания США создали еще один Чернобыль
Наука и техника Наука
01:06
Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения
В мире
00:24
Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку
Криминал Происшествия
00:50
Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь
Общество
00:57
«Невеста» Лолита ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение