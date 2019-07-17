Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власов и его защита попросили сменить меру пресечения с ареста на домашний арест. Кроме того, защитник сотрудника ФСБ отметил, что Власов намерен сотрудничать со следствием.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Арестованными по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов Роман Оболенский , а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.